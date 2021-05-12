Режиссер Оливер Стоун заявил о кампании США против России
Американский режиссер Оливер Стоун заявил о долговременной кампании США против России, сообщает RT со ссылкой на интервью в газете The Washington Post.
По его словам, кампания началась примерно в 2006—2007 году, когда президент России Владимир Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности.
Режиссер также заявил, что доказательств агрессивности России в действительности нет: «Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике».
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