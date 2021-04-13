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Сын бывшего главы Северной Осетии избил сына Жириновского

16:46, 13.04.2021 4
Сын бывшего главы Северной Осетии избил сына Жириновского

Сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров избил сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Потасовка произошла в аэропорту Внуково вчера около 23 часов.

Битаров и Эйдельштейн вместе возвращались из Владикавказа. Причина конфликта неизвестна, однако, по предположению издания «База», спор был политическим. В итоге Эдельштейна ударили в голову около четырех раз.

Сын Жириновского написал заявление в полицию.

Напомним, что 9 апреля президент страны Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Сынки дерутся - только тешатся.
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  • Анонимно 13 апр
    Пусть отцы стрелку набивают,ну и там разбираются кто круче,после разборки на ток-шоу,на разные каналы
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  • Анонимно 13 апр
    клаасс. охота продолжения
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  • Анонимно 13 апр
    Это не Немцова соком поливать...
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