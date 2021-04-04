Ученый КФУ запустил трансляцию из гнезда редких орлов

В Альметьевском районе Татарстана запустили трансляцию из гнезда редких солнечных орлов (могильников) — Алтына (Altyn) и Алтынай (Altynaj). Автор проекта — руководитель учебно-научной лаборатории «Мониторинг и охрана птиц» Елабужского института Казанского федерального университета Ринур Бекмансуров.



Трансляция идет на YouTube-канале с 9 марта. Ее запустили в рамках проекта по изучению и сохранению популяции крупных хищных птиц в техногенной среде. Для проекта используется оборудование национального парка «Нижняя Кама».

Как рассказал автор проекта, метод видеонаблюдения за птицами широко используется за рубежом: «Его ценность состоит в том, что он позволяет получать уникальные научные знания: мы можем наблюдать весь гнездовой цикл жизни птиц, подготовку к размножению, его начало, период откладки и высиживания яиц, момент вылупления птенцов, какие-то негативные факторы, отражающиеся на гибели птенцов. Можно отследить, чем родители кормят своих птенцов, узнать весь спектр питания — это также интересный научный материал».

Ученый рассчитывает, что наблюдение за птицами поспособствует популяризации знаний о хищных птицах, сообщает пресс-служба КФУ.

Маргарита Головатенко