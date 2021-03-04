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Прокуратура потребовала от исполкома Казани снести более 100 незаконных ларьков

17:59, 04.03.2021
Прокуратура потребовала от исполкома Казани снести более 100 незаконных ларьков
Фото: wikimedia.org

Прокуратура после проверки потребовала от исполкома Казани снести более 100 незаконных ларьков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что исполкомом принимаются решения о демонтаже незаконно размещенных ларьков и утверждаются перечни таких объектов со сроками производства работ. Как показала проверка, эти сроки не соблюдаются: в Казани до сих пор не демонтировано более 100 незаконных объектов нестационарной торговли.

В адрес руководителя исполкома внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время демонтировано 22 объекта, работа продолжается.

Ранее в России предложили ввести годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков.

Общество Татарстан
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