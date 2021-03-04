Прокуратура потребовала от исполкома Казани снести более 100 незаконных ларьков

Прокуратура после проверки потребовала от исполкома Казани снести более 100 незаконных ларьков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что исполкомом принимаются решения о демонтаже незаконно размещенных ларьков и утверждаются перечни таких объектов со сроками производства работ. Как показала проверка, эти сроки не соблюдаются: в Казани до сих пор не демонтировано более 100 незаконных объектов нестационарной торговли.

В адрес руководителя исполкома внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время демонтировано 22 объекта, работа продолжается.

Ранее в России предложили ввести годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков.