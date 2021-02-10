В России предложили ввести годовой мораторий на демонтаж киосков и ларьков

Российским властям следует объявить «амнистию» нестационарных торговых точек — различных киосков, ларьков и ввести годовой мораторий на их демонтаж. Такое мнение выразил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Он заметил, что нестационарные торговые объекты нельзя убирать под предлогом благоустройства, дорожных работ и других «благих дел», когда истинная причина заключается в переделе рынка. Владельцы должны получать амнистию хотя бы на год, пока власть разбирается в этой сфере, передает «РИА Новости».

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли. Властям регионов рекомендовали оказать содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах. Для этого нужно выделять удобные места для торговли и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов, сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

На прошлой неделе на итоговом совещании агентства «Татмедиа» директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов обратил внимание на проблемы киосков печати и предложил ряд мер для их спасения.

Татьяна Леухина