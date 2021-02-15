За выходные из-за гололеда в Казани пострадали 95 человек

За выходные в Казани из-за гололеда пострадали 95 человек. Такие данные предоставили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

13 февраля на станцию скорой медицинской помощи Казани обратились 85 человек, из них трое детей 8, 10 и 15 лет. Еще 10 обращений поступило 14 февраля, детей среди них нет.

Фото: realnoevremya.ru

Основные виды травм: переломы, растяжения, сотрясение головного мозга, травмы позвоночника, добавили в ведомстве.

Напомним, что в субботу в столице Татарстана из-за дождя образовался сильный гололед на тротуарах и дорогах. За 3 часа в РКБ обратились 30 человек с травмами. Профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев предупредил, что в Татарстане на выходных выпадет третья часть месячной нормы осадков.



Ольга Плешкова