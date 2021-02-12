Суд отложил заседание по клевете Навального на следующую неделю

Фото: Максим Платонов (архив)

Бабушкинский суд Москвы отложил заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана. Продолжить заседание суд решил 16 февраля.

«Отложить заседание на 16 февраля в 10:00», — передает RT со ссылкой на «РИА Новости».

Сегодня на заседании успели выступить эксперты-лингвисты со стороны обвинения и защиты, а также были заслушаны показания свидетелей. Также прокурор опросил Навального.

Напомним, уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко, наряду с другими представителями общественности, выступил в поддержку изменений в Конституции РФ.



Кроме того, Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на решение Симоновского суда Москвы по делу оппозиционера Алексея Навального. Заседание по замене политику условного срока реальным состоится 20 февраля.