Суд отложил заседание по клевете Навального на следующую неделю
Бабушкинский суд Москвы отложил заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана. Продолжить заседание суд решил 16 февраля.
«Отложить заседание на 16 февраля в 10:00», — передает RT со ссылкой на «РИА Новости».
Сегодня на заседании успели выступить эксперты-лингвисты со стороны обвинения и защиты, а также были заслушаны показания свидетелей. Также прокурор опросил Навального.
Напомним, уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко, наряду с другими представителями общественности, выступил в поддержку изменений в Конституции РФ.
Кроме того, Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на решение Симоновского суда Москвы по делу оппозиционера Алексея Навального. Заседание по замене политику условного срока реальным состоится 20 февраля.Общество
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