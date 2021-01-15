В Челнах появится новый торговый центр — рендеры

Фото: пресс-служба «Эссен Продакшн АГ»

В Набережных Челнах планируют построить новый трехэтажный торговый центр по адресу проспект Яшьлек, 14. Директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елена Стрюкова рассказала, что после объединения первой и второй очереди строительства комплекс станет крупнейшим ТРЦ в Челнах. Его площадь составит 76,5 тыс. кв. метров.

В распоряжении «Реального времени» имеются рендеры будущего ТРЦ. Сейчас объект находится на стадии проектирования, работы планируется завершить в конце марта.

Также в пресс-службе «Эссен Продакшн АГ» изданию уточнили, что название торгового центра еще не утверждено. Концепцию нового ТРЦ разрабатывала международная компания Cushman&Wakefield. В торговом центре разместятся большой кинотеатр, развлекательная зона, коворкинг, зона боулинга, рестораны и кафе, а также магазины брендов, ранее не представленных в городе.