Власти Татарстана планируют привлекать российские регионы в работу казанского проектного офиса стран ОИС

Власти Татарстана планируют вовлекать российские регионы в работу открытого в Казани проектного офиса стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

В ходе старта образовательного модуля организации исламского сотрудничества 1.0 первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов заявил, что задача Татарстана — вовлекать регионы для того, чтобы проектный офис ОИС был федеральным.

Фото: minmol.tatarstan.ru

1 декабря в столице Татарстана было подписано соглашение о создании в Казани проектного Международного молодежного форума ОИС.



Татьяна Леухина