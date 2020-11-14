В МВД по Татарстану рассказали об опасности публикации личных фотографии в соцсетях

В социальные сети нужно с осторожностью выкладывать личные фотографии, а особенно те, за которые можно пострадать, рассказал начальник отдела по раскрытию мошенничеств МВД по РТ Эдуард Габдрахманов в интервью Андрею Кузьмину.

Интернет — открытая сеть всемирного доступа. Никто не знает, кто может проникнуть на страницу пользователя. То же самое и телефон: если человек его потерял, то злоумышленник может найти его и взломать.

«Все это зависит от человека, который непосредственно выкладывает все сразу, он должен понимать, что это может закончиться плохо», — отметил Габдрахманов.

Он рассказал и о фактах похищение денег с расчетных счетов с использованием абонентских номеров, ранее принадлежавших потерпевшим. Часто при оформлении кредитов люди привязывают свои абонентские номера.



«Прошло время, кто-то поменял свой номер и забыл, где оставлял свой старый номер. А он через полгода попадает к другому человеку, тот его вставляет в сотовый и начинает снимать оттуда деньги», — отметил эксперт.



Поэтому, когда человек берет новый номер телефона, свой старый номер ему нужно закрыть, добавил он.

Также начальник отдела по раскрытию мошенничеств МВД по РТ рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на рост краж денежных средств с банковских карт.