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В Татарстане ночью похолодает до -16 градусов

16:40, 14.11.2020
В Татарстане ночью похолодает до -16 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане этой ночью похолодает до -7..-12 градусов, при прояснениях до -16, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В Казани ночью ожидается от — 8 до -12 градусов, в Набережных Челнах — от -11 до -14 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Татарстане. В республике и в других регионах температура ожидается на 2—8 градусов ниже нормы.

Общество Татарстан
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