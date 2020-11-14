В Татарстане ночью похолодает до -16 градусов

В Татарстане этой ночью похолодает до -7..-12 градусов, при прояснениях до -16, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В Казани ночью ожидается от — 8 до -12 градусов, в Набережных Челнах — от -11 до -14 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в Татарстане. В республике и в других регионах температура ожидается на 2—8 градусов ниже нормы.

