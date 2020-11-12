К концу недели в Татарстане похолодает до 10—13 градусов мороза

Фото: МЧС по РТ

К концу недели в Татарстане ожидается аномальное похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура на 2—8 градусов ниже нормы опустится в нескольких регионах: в Татарстане, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Свердловской областях и Краснодарском крае.

Фото: kzn.ru

«К концу недели будет похолодание в ряде регионов, на всей Волге и Урале. В районе Казани, Нижнего Новгорода аномалии будут достигать 4—6 градусов с четверга, в воскресенье — понедельник в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, на севере Краснодарского края температура будет на 4 градуса ниже нормы, а на востоке Татарстана, в Екатеринбурге, — даже на 6—8 градусов», — передает слова спикера ТАСС.

Таким образом, в Казани температура опустится до 10—13 градусов мороза. При этом снежного покрова не ожидается.