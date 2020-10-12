В Татарстане на местного жителя завели уголовное дело за самовольное подключение к нефтепроводу

СК РФ по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его подозревают в самовольном подключении к магистральным нефтетрубопроводам или в приведении их в негодность.

По предварительной версии, в марте 2020 года мужчина сделал несанкционированную врезку в магистральный трубопровод «Холмогоры — Клин», расположенный вблизи села Карповка Пестречинского района и принадлежащий АО «Транснефть-Прикамье». Таким образом он повредил нефтепровод.

Это повлекло изменение проектных решений, нарушение его нормальной деятельности, повысило риск возникновения аварийной ситуации и обеспечения общественной безопасности в процессе эксплуатации.

realnoevremya.ru

Стоимость работ по ликвидации несанкционированной врезки составила 252 тысячи рублей, ущерб был причинен АО «Транснефть-Прикамье».

Свою вину подозреваемый признал. Суд по ходатайству следователя в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

В феврале Бижбулякский межрайонный суд Башкирии признал виновными трех жителей Татарстана, похитивших из трубопровода 50 тонн нефти.

