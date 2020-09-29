Под Альметьевском жители поселка вынуждены платить по 20 тысяч рублей за электричество — видео

Фото: скриншот

В Альметьевском районе жители поселка Кульшарипово столкнулись с отсутствием газа и вынуждены платить за электричество до 20 тысяч рублей в месяц, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Чтобы не ждать бесплатного подключения поселка жители решили скинуться и оплатить эту процедуру. Они собрали на проект и монтаж около 9 млн рублей. Однако выяснилось, что на территории поселка есть еще 79 муниципальных участков и они также должны быть подключены. Местные жители не хотят вкладывать еще 6 млн, на газификацию чужих земель.

Власти района уверяют, что тратить лишние деньги кульшариповцам не придется. Работы будут идти в два этапа и второй полностью ляжет на плечи администрации.