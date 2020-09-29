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Казанские приставы приостановили работу станции сотовой связи в «Салават купере»

19:55, 29.09.2020
Казанские приставы приостановили работу станции сотовой связи в «Салават купере»
Фото: vk.com

Судебные приставы на 60 суток опечатали станцию сотовой связи в казанском жилом квартале «Салават купере». Суд признал установку станции незаконной.

«Представители организации-должника предупреждены об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности», — сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Фото: r16.fssp.gov.ru

По данным службы, вводившая вышку в эксплуатацию компания нарушила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий.

Ранее жители одного из сел Татарстана возмутились установкой вышки в их населенном пункте. В администрации рассказали, что жителей возмутило скорее место расположения объекта.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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