Казанские приставы приостановили работу станции сотовой связи в «Салават купере»

Судебные приставы на 60 суток опечатали станцию сотовой связи в казанском жилом квартале «Салават купере». Суд признал установку станции незаконной.

«Представители организации-должника предупреждены об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности», — сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Фото: r16.fssp.gov.ru

По данным службы, вводившая вышку в эксплуатацию компания нарушила санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий.

Ранее жители одного из сел Татарстана возмутились установкой вышки в их населенном пункте. В администрации рассказали, что жителей возмутило скорее место расположения объекта.