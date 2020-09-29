Первый канал посвятил выпуск «Поля чудес» Татарстану
Первый канал посвятил выпуск популярной телепередачи «Поле чудес» Татарстану. Об этом сообщается на странице Instagram Дворца культуры «Нефтьче».
Съемки состоялись в Москве 26 сентября. На передачу отправились директор ДК «Нефтьче» Валерий Саматов, солистка ДК Людмила Кувшинова. Среди участников также оказались начальник управления культуры Ринат Гимранов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Раиль Хисамов.
Выпуск выйдет в эфир 16 октября 2020 года в 19.40.Общество Татарстан
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