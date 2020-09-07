Главное за выходные: в Заинске задержали подозреваемого в нападении на экс-супругу, Кравцов побывал в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 7 сентября:
- Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на бывшую супругу в Заинске. Его спустя время нашли в 25 километрах от города, в лесополосе. Мужчина спрятал машину в поле, в высокой траве, а ключи выбросил. В Следкоме по РТ рассказали, что от дачи показаний он отказался.
- В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ярмарку в агропромпарке «Казань» и поздравил садоводов республики с праздником.
- Также в субботу в Альметьевске отметили День города и День нефтяника. Там открыли школу анимации, созданную совместно с киностудией «Союзмультфильм», прошли соревнования по аквабайку на Кубок Альметьевска, забег. Подробности — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что российская вакцина от коронавируса должна поступить в республику в октябре — ноябре.
- Сегодня в Татарстан с рабочим визитом приедет уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она проведет для студентов КФУ лекцию и примет участие в заседании круглого стола, посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в Татарстане.
- В Сети появился ролик о состоянии туалета в главном корпусе Казанского федерального университета. Девушка сняла видео из туалета корпуса юрфака, где вместо унитазов в полу — просто дырки.
- Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе своего визита в столицу Татарстана назвал новую казанскую полилингвальную школу уникальным образовательным учреждением.
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