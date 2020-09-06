Минниханов поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

Глава республики назвал нефтегазовую отрасль основой благосостояния и наращивания экономического потенциала России.

«В настоящее время добыча углеводородов требует применения сложнейших инновационных технологий, высочайшей квалификации коллектива. Профессионализм нефтяника, геолога, инженера определяет успех нефтегазовых компаний, обеспечивает эффективную добычу углеводородов», — говорится в обращении.

Особые слова благодарности президент РТ выразил ветеранам нефтегазовой отрасли, так как именно их труд лежит в основе становления промышленности и обороноспособности России.

«Именно вы строили первые скважины, копали траншеи для первых нефтепроводов протяженностью десятки километров, вручную укладывали трубы. Это настоящий подвиг!» — сказал Минниханов.

Для Татарстана праздник имеет особое значение, так как начало освоения большой нефти республики в 1943 году придало мощный импульс становлению и развитию промышленности в масштабах не только Татарстана, но и всей страны. За прошедшие годы из недр Татарстана добыто свыше 3,4 млрд тонн нефти и более 100 млрд кубометров попутного газа.

«Время ставит перед нами новые задачи, бросает новые вызовы. Уверен, нефтяники готовы к работе в самых сложных условиях, поскольку вооружены самыми современными технологиями. Это позволяет смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. Желаю всем работникам нефтяной и газовой промышленности новых трудовых свершений, покорения новых глубин как в добыче, так и в переработке. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!» — выразил пожелания президент Татарстана

Ранее Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний.

