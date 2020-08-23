Появились эскизы 12-ти парков вдоль Казанки

Фото: Дирекция парков и скверов

В Сети появились эскизы того, как будет выглядеть набережная Казанки, которая будет включать в себя 12 парков.

Концепция будет включать в себя 12 парков:

парк «Старая Казанка» (Иске Казансу) в Адмиралтейской слободе,

парк «Манзара» со стороны пляжа «Локомотив»,

парк «Сады у Казанки», от «Чаши» до аквапарка «Ривьера»

Фестивальный квартал у Центрального стадиона,

парк знаний у «Музейного комплекса города Казани» (бывший НКЦ),

спортивный парк у «Ак Барс Арены»,

парк «Урам» под Миллениумом,

эко набережная на территории Русско-немецкой Швейцарии,

Савиновский парк, парк «Залив Казанки»,

экопарк «Су аланы»,

парк пяти рек.



Главный принцип заключается в том, что парки будут связаны единым маршрутом по всей этой линии Казанки — чтобы люди могли закольцевать и кругом пройти большой пеший маршрут.



Сейчас специалисты определяют приоритетность зон и этапы работ. Локально урбанисты обсуждают с населением, какие активности могут быть востребованы на конкретных территориях.

