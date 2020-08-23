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Появились эскизы 12-ти парков вдоль Казанки

07:30, 23.08.2020 1
Появились эскизы 12-ти парков вдоль Казанки
Фото: Дирекция парков и скверов

В Сети появились эскизы того, как будет выглядеть набережная Казанки, которая будет включать в себя 12 парков.

Концепция будет включать в себя 12 парков:

  • парк «Старая Казанка» (Иске Казансу) в Адмиралтейской слободе,
  • парк «Манзара» со стороны пляжа «Локомотив»,
  • парк «Сады у Казанки», от «Чаши» до аквапарка «Ривьера»
  • Фестивальный квартал у Центрального стадиона,
  • парк знаний у «Музейного комплекса города Казани» (бывший НКЦ),
  • спортивный парк у «Ак Барс Арены»,
  • парк «Урам» под Миллениумом,
  • эко набережная на территории Русско-немецкой Швейцарии,
  • Савиновский парк, парк «Залив Казанки»,
  • экопарк «Су аланы»,
  • парк пяти рек.

Главный принцип заключается в том, что парки будут связаны единым маршрутом по всей этой линии Казанки — чтобы люди могли закольцевать и кругом пройти большой пеший маршрут.

Сейчас специалисты определяют приоритетность зон и этапы работ. Локально урбанисты обсуждают с населением, какие активности могут быть востребованы на конкретных территориях.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:52
    Так они ещё дня три назад появились
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