Появились эскизы 12-ти парков вдоль Казанки
В Сети появились эскизы того, как будет выглядеть набережная Казанки, которая будет включать в себя 12 парков.
Концепция будет включать в себя 12 парков:
- парк «Старая Казанка» (Иске Казансу) в Адмиралтейской слободе,
- парк «Манзара» со стороны пляжа «Локомотив»,
- парк «Сады у Казанки», от «Чаши» до аквапарка «Ривьера»
- Фестивальный квартал у Центрального стадиона,
- парк знаний у «Музейного комплекса города Казани» (бывший НКЦ),
- спортивный парк у «Ак Барс Арены»,
- парк «Урам» под Миллениумом,
- эко набережная на территории Русско-немецкой Швейцарии,
- Савиновский парк, парк «Залив Казанки»,
- экопарк «Су аланы»,
- парк пяти рек.
Главный принцип заключается в том, что парки будут связаны единым маршрутом по всей этой линии Казанки — чтобы люди могли закольцевать и кругом пройти большой пеший маршрут.
Сейчас специалисты определяют приоритетность зон и этапы работ. Локально урбанисты обсуждают с населением, какие активности могут быть востребованы на конкретных территориях.
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