Новости общества

09:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сенатор Пушков объяснил, почему проиграл Лукашенко

07:53, 17.08.2020
Сенатор Пушков объяснил, почему проиграл Лукашенко
Фото: thebell.io

Причиной поражения действующего режима в Белоруссии станет слабость информационной политики, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что невозможно проводить политику высшего качества и сопровождать это несопоставимой информацией. Член Совфеда считает, что именно желание обходить острые темы станет губительным для власти Лукашенко.

Напомним, накануне президент Белоруссии принял участие в митинге своих сторонников. В то же время в Минске прошла самая массовая акция протеста за всю неделю.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем