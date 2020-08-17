Сенатор Пушков объяснил, почему проиграл Лукашенко

Причиной поражения действующего режима в Белоруссии станет слабость информационной политики, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что невозможно проводить политику высшего качества и сопровождать это несопоставимой информацией. Член Совфеда считает, что именно желание обходить острые темы станет губительным для власти Лукашенко.

Напомним, накануне президент Белоруссии принял участие в митинге своих сторонников. В то же время в Минске прошла самая массовая акция протеста за всю неделю.