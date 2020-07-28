Юрий Камалтынов: «Будем выстраивать агитационную кампанию на свежем воздухе»

Встречи на свежем воздухе

Зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов сегодня на брифинге дал старт работе предвыборного избирательного штаба (который он же и возглавляет) кандидата в президенты РТ и действующего президента республики Рустама Минниханова.

Камалтынов представил своего заместителя — Айрата Мубаракшина, руководителя «Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ». Эта общественная организация поддержала Рустама Минниханова как кандидата в президенты на новый срок. Сегодня состоялось первое официальное заседание штаба. Его председатель заявил, что активная предвыборная кампания начнется уже на следующей неделе:

— С первой декады августа мы начинаем активную агитационную кампанию по всей республике. Постараемся максимально охватить население, чтобы донести до наших избирателей основные положения программы нашего кандидата, рассказать о том, что им сделано, какие успехи есть у республики под руководством Рустама Нургалиевича.

На встречах с татарстанцами доверенные лица будут собирать предложения от населения, чтобы потом формировать программу развития республики. Из-за сжатых сроков кампании штаб рассчитывает на добровольцев и доверенных лиц. А в связи с эпидемиологической обстановкой «накладываются серьезные ограничения, вынуждены отказаться от больших массовых мероприятий, отказаться от посещений на дому избирателей».

Главный лозунг, с которым идет к избирателям Рустам Минниханов: «Верность традициям. Уверенность в будущем»

— Поэтому будем выстраивать кампанию на свежем воздухе, с использованием пикетной системы, встреч с активом, агитаторами, с доверенными лицами во дворах. Постараемся запустить как много больше средств наглядной агитации, чтобы в каждом населенном пункте хотя бы один плакат с основными слоганами избирательной кампании присутствовал, — пообещал председатель штаба.

Главный лозунг, с которым идет к избирателям Рустам Минниханов: «Верность традициям. Уверенность в будущем».

— Здесь все: мы используем все то, что было наработано, все, что помогало решать основные задачи, сохранить мир, спокойствие в республике и решать проблемы экономические, опираясь на то, что сделано, что достигнуто. Мы уверенно смотрим в будущее и также намерены эффективно решать задачи, которые нам будет диктовать время, — расшифровал лозунг Юрий Камалтынов.

Он напомнил основные тезисы программы Рустама Минниханова, которые утвердили на конференции «Единой России»:

Забота о людях и внимание каждому.

Татарстан: приоритет на здоровье!

Республика возможностей и лучшее место для жизни.

В традициях — наша сила.

Экономика Татарстана — для людей.

Руководитель штаба заметил, что в круг доверенных лиц могут войти до 65 человек

Доверенные лица — врачи, учителя, журналисты...

«Учитывая довольно серьезную, напряженную ситуацию, в том числе и в экономике, наш кандидат не сможет принимать активное участие во всех мероприятиях, поэтому большой упор сделаем на доверенных лиц», — отметил вице-спикер Госсовета.

Руководитель штаба заметил, что в круг доверенных лиц могут войти до 65 человек. Но в штабе считают, что такое количество излишнее, его сформируют примерно из 30 человек. По словам Камалтынова, многие люди звонят и предлагают свои услуги. До конца недели зарегистрируют доверенных лиц. Несколько из них Камалтынов назвал: известный кардиохирург из Москвы Ренат Акчурин, главный тренер волейбольного клуба Владимир Алекно, директор гимназии №93 Ирина Александровская, редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин, главный врач РКИБ Марат Гатауллин, руководитель АО «АйСиЭл — КПО ВС» Виктор Дьячков.

По его словам, за спиной у этих людей — успех, опыт профессиональные достижения.

— Эти люди достойно выполняют свою функцию на своих местах, и их опыт нам очень нужен, лидеры общественного мнения. Если человек готов просто работать в нашей команде, то мы всегда можем его привлечь и дать работу с населением, на пикетах, волонтером, — добавил Камалтынов.

100% узнаваемости

— Стартуем с очень хороших позиций. По данным ВЦИОМ, у Рустама Нургалиевича практически 100-процентная узнаваемость. Нашего кандидата знает вся республика. Почти 75% дают положительную оценку его работе, — отметил руководитель штаба.

Он сообщил, что, по предварительному опросу, если бы выборы состоялись уже в ближайшие выходные, 78% населения проголосовали бы за Минниханова.

Главным конкурентом действующего президента Юрий Камалтынов назвал коронавирус.

Юрий Камалтынов заявил, что закон позволяет сформировать фонд предвыборного штаба в размере 100 млн рублей

«Конкурент» в каком смысле? Ограничения по мероприятиям. Потому что, если бы была возможность, мы, конечно, постарались как можно шире провести избирательную кампанию. Не конкурент, а, скорее всего, ограничитель своего рода», — подчеркнул спикер.

Юрий Камалтынов заявил, что закон позволяет сформировать фонд предвыборного штаба в размере 100 млн рублей. «Мы такой суммы сегодня не видим. Предварительная смета в разы меньше, как получится, увидите из финансовых отчетов… Партия выдвигала кандидата, партия и вносит средства», — отметил Камалтынов, подчеркнув, что нет необходимости привлекать дополнительное финансирование на избирательную кампанию кандидата.

Екатерина Аблаева, фото tatar-inform.ru