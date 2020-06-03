Контролировать стройку завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане будет японско-швейцарская корпорация

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Специалисты японскоо-швейцарской корпорации Hitachi Zosen Inova будут контролировать ход строительства и пуско-наладочные работы на заводе по термическому обезвреживанию отходов под Казанью.

После запуска промышленной площадки — российская компания АГК-2, чью деятельность в свою очередь будут контролировать Роспотребнадзор и другие надзорные органы, сообщили на пресс-конфереции.

Также глава компании Muller-BBM Вольтера Гротца заявил, такой же завод, который планируется в Татарстане, мог бы быть построен в Германии. Он аналогичный по всем параметрам.



Сегодня власти Зеленодольского муниципального района выдали разрешение на строительство завода по термическому обезвреживанию отходов. Подрядчиком станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей. Пуск татарстанского завода по переработке отходов запланирован на лето 2022-го — конец 2023 года. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».

