Марат Хуснуллин рассказал, что занимается йогой, а благодаря коронавирусу «еще и похудел»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что каждый день занимается гимнастикой и йогой, а благодаря коронавирусу «еще и похудел». Об этом Хуснуллин рассказал во время прямого эфира в своем Instagram.

Вице-премьер похвастался, что здоровье у него отличное, и жаловаться не на что, пишет «РИА Новости».

По словам Хуснуллина, он старается держать вес поменьше. Потому что когда весишь меньше, быстрее бежишь, добавил чиновник.

Сегодня Хуснуллин заявил, что платную трассу планируется построить на 4 года раньше срока.

