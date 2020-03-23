У Харви Вайнштейна нашли коронавирус

Медики обнаружили коронавирус у бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Осужденный на 23 года бизнесмен был изолирован от других заключенных.

Как сообщает CNHI, положительный результат теста на коронавирус пришел 19 марта. Вместе с продюсером изолировали еще одного заключенного тюрьмы штата Нью-Йорк.

Майкл Пауэрс, президент благотворительной ассоциации сотрудников исправительных учреждений и полиции штата Нью-Йорк, сказал, что не может прокомментировать ситуацию Вайнштейна или подробно рассказать о состоянии здоровья любого заключенного из-за правил конфиденциальности. Пауэрс добавил, что три сотрудника исправительных учреждений штата также получили положительный результат тестирования.

Напомним, что решение отправить Вайнштейна в тюрьму суд принял 11 марта. Он был признан виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах.