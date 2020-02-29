Александр Карпов стал руководителем общественного совета при Минмолодежи Татарстана

Заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов стал руководителем общественного совета при Минмолодежи Татарстана.

Он сменил Андрея Кондратьева, который покинул свой пост в связи с избранием в Государственный Совет Татарстана.

В число участников совета также вошли блогер Алина Гималтдинова, член комиссии Общественной палаты РТ по делам молодежи и патриотическому воспитанию, президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов, член комиссии Общественной палаты РТ по делам молодежи и патриотическому воспитанию, директор Совета детских организаций РТ Екатерина Согрина, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова Асия Тимирясова, председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина.