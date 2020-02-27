Видео: в Башкирии фура перекрыла дорогу, улетев в кювет
В Чишминском районе Башкирии груженая фура полностью перекрыла дорогу, улетев в кювет. Видео с места опубликовано в соцсетях.
Авария произошла между поселками Чишмами и Шингак. Грузовик занесло так, что прицеп развернуло поперек проезжей части. По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед. Это же подтверждают пользователи соцсети.
«Дорога там — жуть. Колея + гололед. В 10 часов дороги еще не были посыпаны», — рассказал пользователь.Общество Татарстан
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