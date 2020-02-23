Прокуратура РТ начала проверку по факту отравления детей в бассейне
Прокуратура РТ начала проверку по факту отравления детей из Набережных Челнов в бассейне. Предварительно, девять детей и девять взрослых отравились хлоркой.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления к врачам обратились девять детей и девять взрослых. Госпитализированы шестеро детей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым