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Прокуратура РТ начала проверку по факту отравления детей в бассейне

12:26, 23.02.2020
Прокуратура РТ начала проверку по факту отравления детей в бассейне

Прокуратура РТ начала проверку по факту отравления детей из Набережных Челнов в бассейне. Предварительно, девять детей и девять взрослых отравились хлоркой.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что с базы отдыха в Боровецком лесу с признаками отравления к врачам обратились девять детей и девять взрослых. Госпитализированы шестеро детей.

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