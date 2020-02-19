Глава Минцифры Татарстана поручил МФЦ полностью отказаться от предоставления услуг в бумажном виде

Министр цифрового развития государственного управления Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что с 1 января ведомство стало учредителем многофункциональных центров в РТ.

«Сквозное цифровое взаимодействие пока не достигнуто. Из 205 услуг МФЦ пока 124 предоставляют в бумажном виде», — сказал он.

Глава ведомства поставил задачу свести их к нулю в 2020 году.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля этого года исполком Казани прекратит прием заявлений от граждан на 17 видов услуг. Они будут оказываться в электронном виде в МФЦ или на портале госуслуг.