В Татарстане в течение года госорганы перестанут оказывать гражданам 26 видов услуг

C 1 апреля этого года исполком Казани прекратит прием заявлений от граждан на 17 видов услуг. Они будут оказываться в электронном виде в МФЦ или на портале госуслуг, заявила на пресс-конференции директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

Среди этих услуг — регистрация, оформление, выдача и продление ордеров на производство земляных работ, согласование проекта размещения средства наружной информации, выдача разрешения на использование земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и др. А до конца I квартала этого года муниципалитет Казани намерен перевести в МФЦ еще 30 оцифрованных муниципальных услуг.

«В прошлом году в МФЦ Татарстана количество оказываемых услуг увеличилось на 24. В 2020 году добавятся еще 26. Тенденция такова, что к 2024 году, согласно концепции деятельности МФЦ, разрабатываемой Минэконмразвития РФ, функцию предоставления гражданам любых госуслуг полностью возьмут на себя многофункциональные центры, а государственные органы прекратят очный прием населения», — рассказала Музафарова.

Сейчас в Татарстане можно получить 205 видов госуслуг, республика входит в рейтинг наиболее эффективных по этому показателю регионов. В 2019 году было оказано рекордное за все годы существования службы количество услуг — почти 4,9 млн. В среднем ежедневно каждый офис МФЦ посещают до 1 тыс. человек. В Татарстане работают 59 офисов, четыре из них открылись в прошлом году — в Юдино, ЖК «Салават купере», Авиастроительном районе Казани и Нижнекамске.