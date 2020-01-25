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Глава Минздрава РТ попросил 50 миллионов на повышение рождаемости

07:18, 25.01.2020
Глава Минздрава РТ попросил 50 миллионов на повышение рождаемости
Фото: tatarstan.ru

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков на коллегии ведомства попросил у премьер-министра РТ Алексея Песошина выделить 50 миллионов рублей на ЭКО, которые помогут родиться, как минимум, 350 детям.

Министр отметил, что повышение рождаемости зависит от высоких технологий. В Татарстане эффективность экстракорпорального оплодотворения составляет 35%. В 2019 году благодаря выделенным средствам по распоряжению Рустама Минниханова, от бесплодия были пролечены 573 женщины.

Подробнее о прошедшей коллегии Минздрава РТ читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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