Исследование: каждый третий россиянин выступает против длительных новогодних каникул

В 2020 году 33% россиян выступают против длительных новогодних каникул. Это число с 2005 года выросло на 6% (27% в 2005 году), свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен 12 января среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

При этом каждый второй россиянин (51%) считает, что введение длительных январских каникул — удачное решение. Данный показатель с 2005 года вырос на 18%.

Отмечается, что граждане 18—24 лет (75%) чаще считают введение длительных рождественских каникул удачным решением, чем старшее поколение от 60 лет (34%).

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, поскольку россияне в это время вынуждены бездельничать, «бдеть перед телевизором», пьянствовать и чревоугодничать. «Реальное время» выяснило мнения казанцев по этому поводу.