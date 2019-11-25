В Татарстане спасли замерзающих лебедей — видео

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В Набережных Челнах молодые люди спасли замерзающего лебедя, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Шесть лебедей жили на озере в садовом обществе «Бережок». Когда водоем замерз, пять птиц покинули его и полетели на озеро Кабан, однако один лебедь остался на месте.

«В новостной ленте в соцсетях нашел объявление, информацию, что на данном озере находится лебедь, вероятно, с поврежденными крыльями, по какой — то причине не мог улететь», — рассказал один из спасителей птицы Данил Багавеев.

Лебедя благополучно доставили на машине в Казань.

Однако это не единственный пернатый, которого спасли и доставили в столицу Татарстана. Другого сородича активистка из Набережных Челнов на несколько дней приютила дома и привезла на озеро Кабан.

Как пояснил начальник управления охраны животных и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков, скорее всего, данные птицы не были подготовлены к перелетам. «Конечно, некоторые птицы вылупляются более раньше и развиваются более активно», — пояснил эксперт.

По словам специалистов, главным условием, при котором птицы смогут пережить зиму в городе — наличие корма и полыньи. Мороз их не пугает из-за высокой температуры тела, полынья на Кабане сохраняется всю зиму, а кормят пернатых прохожие. Однако специалисты настоятельно советуют не кормить их хлебо-булочными изделиями. Птицам будет по вкусу пшеница, овес, морковь или капуста.

