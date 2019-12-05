Самым сложным решением в своей жизни Медведев назвал войну в Грузии

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Председатель российского правительства Дмитрий Медведев ответил на вопрос телеканала «Спас» о самом сложно решении в жизни. Премьер-министр считает таким решением начало военной операции в Грузии в 2008 году.

«Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на военную агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства», — сказал Медведев.

Он отметил, что развитие событий можно считать положительным, поскольку время показало — тогда иного решения президент страны принять не мог.