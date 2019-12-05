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Самым сложным решением в своей жизни Медведев назвал войну в Грузии

14:09, 05.12.2019 1
Самым сложным решением в своей жизни Медведев назвал войну в Грузии
Фото: скриншот

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев ответил на вопрос телеканала «Спас» о самом сложно решении в жизни. Премьер-министр считает таким решением начало военной операции в Грузии в 2008 году.

«Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на военную агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства», — сказал Медведев.

Он отметил, что развитие событий можно считать положительным, поскольку время показало — тогда иного решения президент страны принять не мог.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:38
    сколько самолетов летало уже тогда?
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