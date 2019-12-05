Правительство РФ выделит на реформу первичного звена здравоохранения 550 млрд рублей

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что состояние первичного звена здравоохранения в стране является удручающим. Он рассказал, что в ближайшие годы планируется выделить на его реформу около 550 млрд рублей.

В интервью российским телеканалам Медведев допустил, что расходы на эту сферу могут вырасти.

«Необходимо строить новые поликлиники — в сараях невозможно лечить людей», — добавил премьер.

Он отметил, что первичное звено здравоохранения является той сферой медицины, с которой сталкиваются большинство граждан страны.

Напомним, что Татарстан признали лидером организации первичной медпомощи. Опыт РТ предполагается в ближайшее время распространить на остальные российские регионы.