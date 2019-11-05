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Названа сумма сборов татарстанского фильма «Кире» за первый уикенд

07:57, 05.11.2019
Названа сумма сборов татарстанского фильма «Кире» за первый уикенд
Фото: realnoevremya.ru

За первые два дня фильм татарстанского производства «Кире» собрал в прокате около 50 тыс. рублей. Такая сумма заработана с учетом очень «ограниченного проката» — в единственном зале ДК Ленина, стало известно «Реальному времени».

Вообще производство кинофильма обошлось всего в 8 млн рублей — очень маленькая сумма для полного метра. «Кире» снят полностью на частные инвестиции, это выделяет его среди остальных представителей регионального кино.

Проект независим от грантов Минкульта. Отмечается, что вся сумма была получена командой фильма от единственного спонсора — казанского инвестора, который пожелал остаться неизвестным.

Также, как стало известно «Реальному времени», фильм покажут как минимум на 50 «экранах» по всей России.

Подробнее о фильме, планах на федеральный прокат и премьеру в Москве — читайте в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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