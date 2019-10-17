«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка «Аверс»

Фото: Ринат Назметдинов

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Аверс» на уровне ruA-, по рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной позицией по достаточности капитала, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции.

Банк «Аверс» — средний по размеру российский банк (56-е место по активам и 46-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА» на 01.09.2019), специализирующийся на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов. Банк является опорным расчетным центром для группы компаний «ТАИФ».

По данным информационного агентства banki.ru на 01.09.2019 величина нетто-активов банка составила 111,99 млрд руб., капитал — 23,30 млрд руб., чистая прибыль за 8 месяцев 2019 года — 1,49 млрд руб., вложения в ценные бумаги — 43,11 млрд руб.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 09.06.2014г.