Существенное финансирование ВСМ начнется с 2022 года

Значительное финансирование развития высокоскоростного железнодорожного сообщения из бюджета России начнется в 2022 году, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2020—2022 годы.



В 2021—2022 годах на развитие планируется направить по 88 млн рублей, в 2022 году — 70 млрд рублей.

При этом в утвержденном бюджете на 2019—2021 годы суммы в размере 88 млн рублей планировалось выделить на программу федерального проекта «Высокоскоростное ж/д сообщение», предусматривающего строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань, пишет «Интерфакс».



Ранее генеральный директор «Уральской скоростной магистрали» Сергей Бревнов назвал факторы, которые ограничивают развитие ВСМ в России.

Напомним, Минтранс РФ планирует получить одобрение президента России Владимира Путина по проекту ВСМ Москва — Казань. Однако его спецпредставитель Сергей Иванов раскритиковал проект как нерентабельный.

