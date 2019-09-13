Следователь из Татарстана стал лучшим в России — видео

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В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса «Лучший следователь», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Победителем стал следователь из Набережных Челнов, старший лейтенант юстиции Булат Залалеев. В МВД он работает с 2010-го, следователем трудится 5 лет.

Всего в конкурсе участвовали 95 сотрудников МВД со всех регионов страны. Соревновались следователи на базе Казанского юридического института МВД России. В рамках конкурса они демонстрировали знания и опыт в пяти видах испытаний по специальной, криминалистической, медицинской, физической и огневой подготовке.

В прошлом году лучшим следователем страны тоже стал участник из Татарстана, казанский дознаватель Артем Александров.