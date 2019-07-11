В казанском Кремле прокомментировали возможные траты на проведение Суперкубка УЕФА

Проведение Суперкубка УЕФА не потребует капитальных вложений в строительство объектов или подготовку сервисных служб с учетом существующей базы объектов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



По ее словам, тренд последних пяти лет, в течение которых Казань принимает крупнейшие спортивные первенства, обусловлен поручением президента республики Рустама Минниханова.



«Была поставлена задача использовать тот накопившийся потенциал, то наследие, которое у нас есть на сегодняшний день, в дальнейшем и вообще системно, если это возможно — ежегодно, будь то какие-то соревнования, всероссийские или международные, для того чтобы поддерживать жизнеспособность объектов», — сказала она, ее цитирует корреспондент «Реального времени».



Галимова отметила огромную популярность различных видов спорта. Есть потребность в том, чтобы продолжать проводить на этих объектах мероприятия, пояснила она.



«Относительно Суперкубка у президента в середине июня была встреча с господином Колобковым (министр спорта РФ Павел Колобков, — прим. ред.) по возможности Казани ежегодно проводить спортивные первенства. Эта инициатива была поддержана, сейчас прорабатываются вопросы, подаются заявки по водным видам спорта, по футбольному первенству. Мы очень рассчитываем, что эти заявки получат одобрение», — заключила Галимова.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в УЕФА документы, необходимые для заявки.