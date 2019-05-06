Несколько сотен экс-прокуроров США, основываясь на докладе Мюллера, считают, что Трамп мешал правосудию

Почти 400 экс-федеральных прокуроров США, изучив доклад Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские выборы, пришли к выводу, что Дональда Трампа можно было бы обвинить в препятствовании правосудию, сообщает ТАСС.

Это было бы возможно, если бы он не занимал высший государственный пост. Экс-прокуроры уверены, что Трамп чинил препятствия правосудию.

Напомним, ранее сообщалось, что поддержка президента США Дональда Трампа среди американцев достигла минимума с начала года. Это случилось после публикации доклада спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, только 37% взрослого населения США поддерживают работу Трампа, что на 6% меньше, чем в марте. По мнению 47% респондентов, президент должен подать в отставку.