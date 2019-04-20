Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума в 2019 году из-за доклада Мюллера

Поддержка президента США Дональда Трампа среди американцев достигла минимума с начала года. Это случилось после публикации доклада спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Согласно данным опроса Reuters/Ipsos, только 37% взрослого населения США поддерживают работу Трампа, что на 6% меньше, чем в марте. По мнению 47% респондентов, президент должен подать в отставку, передает «РИА Новости».

Опрос проводился онлайн с 18 по 19 апреля. В нем приняли участие 1 005 человек старше 18 лет, из которых 924 ознакомились с докладом Мюллера.

Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер сообщил в докладе по «российскому расследованию», что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Также в документе сказано, что Россия хотела, чтобы Трамп стал президентом США, однако следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор с российскими властями.