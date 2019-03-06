В Уфе после прокурорской проверки закрылся частный детский сад «Дон-Апельсин»

В Уфе частный детский сад «Дон-Апельсин» закрылся после проведения в нем прокурорской проверки.

В надзорном ведомстве пояснили, что в прошлом году в дошкольном учреждении были выявлены многочисленные нарушения. Так, в августе воспитатель не обеспечила безопасность малолетнего ребенка, в результате чего у девочки появились гематомы от укусов насекомых.

Также в детском саду нарушалось санитарно-эпидемиологическое и противопожарное законодательство. В здании не было автоматической пожарной сигнализации, не соблюдались условия хранения продуктов, отсутствовал ряд документов и так далее.

По результатам рассмотрения материалов на организацию и ее директора наложены штрафы. Позже администрация детсада приняла решение о его закрытии.

Ранее сообщалось, что в Уфе структура ФСИН построит детский сад за 153 млн рублей.