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В Уфе после прокурорской проверки закрылся частный детский сад «Дон-Апельсин»

10:05, 06.03.2019 1
В Уфе после прокурорской проверки закрылся частный детский сад «Дон-Апельсин»
Фото: pixabay.com

В Уфе частный детский сад «Дон-Апельсин» закрылся после проведения в нем прокурорской проверки.

В надзорном ведомстве пояснили, что в прошлом году в дошкольном учреждении были выявлены многочисленные нарушения. Так, в августе воспитатель не обеспечила безопасность малолетнего ребенка, в результате чего у девочки появились гематомы от укусов насекомых.

Также в детском саду нарушалось санитарно-эпидемиологическое и противопожарное законодательство. В здании не было автоматической пожарной сигнализации, не соблюдались условия хранения продуктов, отсутствовал ряд документов и так далее.

По результатам рассмотрения материалов на организацию и ее директора наложены штрафы. Позже администрация детсада приняла решение о его закрытии.

Ранее сообщалось, что в Уфе структура ФСИН построит детский сад за 153 млн рублей.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    У нас же теперь все по ТУ.
    Все на совесть производителей и тех,кто оказывает услуги.
    Вот и результат
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