В Уфе после прокурорской проверки закрылся частный детский сад «Дон-Апельсин»
В Уфе частный детский сад «Дон-Апельсин» закрылся после проведения в нем прокурорской проверки.
В надзорном ведомстве пояснили, что в прошлом году в дошкольном учреждении были выявлены многочисленные нарушения. Так, в августе воспитатель не обеспечила безопасность малолетнего ребенка, в результате чего у девочки появились гематомы от укусов насекомых.
Также в детском саду нарушалось санитарно-эпидемиологическое и противопожарное законодательство. В здании не было автоматической пожарной сигнализации, не соблюдались условия хранения продуктов, отсутствовал ряд документов и так далее.
По результатам рассмотрения материалов на организацию и ее директора наложены штрафы. Позже администрация детсада приняла решение о его закрытии.
Ранее сообщалось, что в Уфе структура ФСИН построит детский сад за 153 млн рублей.Общество Башкортостан
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