Роспотребнадзор предлагает измениь законы «О персональных данных» и «О правах человека»

Роспотребнадзор подготовил законопроект, предусматривающий защиту информации, полученной из биометариала человека, передаёт газета Коммерсант со ссылкой на портал нормативно-правовых актов.

«Законопроектом предусматривается установление в качестве предмета защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит геномную информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения (о состоянии здоровья, питания, образа жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам, и других индивидуальных характеристиках)»,— говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают внести соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».