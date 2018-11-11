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В ДНР и ЛНР стартовали выборы глав республик и депутатов парламентов

09:26, 11.11.2018
В ДНР и ЛНР стартовали выборы глав республик и депутатов парламентов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня утром открылись избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Они будут работать с 8 до 20 часов по московскому времени.

Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова рассказала, что открылись все 408 избирательных участков. Первые предварительные результаты выборов будут озвучены в 00.00 часов 12 ноября, передает «Интерфакс».

На пост главы ДНР претендуют пять человек, в том числе нынешний исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин. За должность главы ЛНР ведут борьбу четыре кандидата, среди которых исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.

В выборах депутатов Народного совета ЛНР участвуют кандидаты от двух политических сил: общественных движений «Мир Луганщине» и «Луганский экономический союз».

Ранее украинские власти назвали сам факт проведения выборов в ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений. В Евросоюзе заявили, что не будут признавать результаты голосования.

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