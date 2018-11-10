ЕС отказался признавать выборы в ДНР и ЛНР

Евросоюз заявил о непризнании результатов будущих выборов в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР).



«ЕС осуждает эти «выборы», поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и закон Украины»,— приводит «Коммерсант» заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

По ее словам, минские соглашения предусматривают исключительно возможность проведения местных выборов в рамках украинского законодательства, по стандартам ОБСЕ и в присутствии наблюдателей. Так как проводимые в Донбассе выборы не соответствуют этим критериям, Евросоюз считает их результаты недействительными.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября 2018 года. Украинские власти ранее назвали сам факт их проведения нарушением минских соглашений.

Напомним, в сентябре временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики стал председатель парламента Денис Пушилин. Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.