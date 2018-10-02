Верховный суд Чувашии направил на повторное рассмотрение дело против сына депутата Госдумы

Верховный суд Чувашии не стал возвращать в прокуратуру республики уголовное дело о подкупе в отношении депутата чебоксарского горсобрания от КПРФ Алексея Шурчанова, сына депутата Госдумы, первого секретаря чувашского рескома КПРФ Валентина Шурчанова. Оно направлено на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Чебоксар.

«Суд отменил постановление райсуда о возврате дела в прокуратуру и направил уголовное дело в отношении Алексея Шурчанова в Ленинский райсуд Чебоксар на новое рассмотрение», — приводит «Коммерсант» слова пресс-секретаря ВС Чувашии Елены Даниленко.

По версии следствия, осенью 2015 года Алексей Шурчанов получил от директора чебоксарского ООО «Благодать» Игоря Нарышкина 547 тыс. рублей. Взамен обвиняемый обещал предпринимателю включить его в партийные списки КПРФ на выборах в Госсовет Чувашии и Госдуму.

Уголовное дело в отношении Шурчанова возбудили в августе 2017 года, в конце июля 2018 года оно было передано в Ленинский райсуд Чебоксар, который 16 августа издал постановление о возврате дела в прокуратуру Чувашии. По мнению райсуда, обвинение не соответствовало закону. Прокуратура региона обжаловала постановление в Верховном суде Чувашии.