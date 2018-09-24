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Совет при президенте РФ одобрил план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года

17:51, 24.09.2018

Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил план по модернизации магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

«Сегодня на президиуме мы уже рассматривали конкретный список объектов. В целом он [план развития] был утвержден, небольшие доработки предстоят», — цитирует министра экономического развития Максима Орешкина.

План предполагает 6,3 трлн рублей инвестиций, из них 3 трлн — частных вложений.

Напомним, в план строительства инфраструктуры включили ВСМ Москва — Казань.

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