Варламов об Иннополисе: «город будущего, благоустройство прошлого»

Известный блогер Илья Варламов добрался до Иннополиса. Он заявил, что в «городе будущего благоустройство прошлого».

Он раскритиковал тротуары, дороги, парковки, ржавеющие подземные переходы и заборы, разделяющие проезжую часть от дорожек для людей.

«Построено еще очень мало. Но тут хорошо видно бестолковое планирование. Широченные дороги, вдоль дорог какие-то пустыри, которые никому не нужны, их нельзя использовать, потом парковки. Все очень рыхло, ощущения города нет», — написал он на своей странице в ЖЖ.

При этом, он положительно оценил построенные в городе объекты: Технополис, университет и другие: «Внутри (Технополиса — прим. ред.) все очень стильно, как в офисах «Кремниевой долины». Современная мебель, просторные интерьеры».

Напомним, Казань заняла первое место в рейтинге городов чемпионата мира по футболу по версии Варламова.