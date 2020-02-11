Новости общества

15:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава комитета по экологии Госсовета РТ выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина

14:21, 11.02.2020
Глава комитета по экологии Госсовета РТ выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Фото: realnoevremya.ru

Свои соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина выразил сегодня глава комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Азат Хакимов.

Он напомнил, что Хайруллин входил в этот комитет с 1999 по 2003 год, передает корреспондент «Реального времени».

Также он выразил соболезнования в связи со смертью члена комитета Габдулхая Каримова, который скончался 2 февраля.

Напомним, что 7 февраля Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Лаишевском районе РТ. Сегодня его память почтили минутой молчания в Госдуме.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров