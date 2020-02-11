Глава комитета по экологии Госсовета РТ выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина

Свои соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина выразил сегодня глава комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Азат Хакимов.

Он напомнил, что Хайруллин входил в этот комитет с 1999 по 2003 год, передает корреспондент «Реального времени».

Также он выразил соболезнования в связи со смертью члена комитета Габдулхая Каримова, который скончался 2 февраля.

Напомним, что 7 февраля Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Лаишевском районе РТ. Сегодня его память почтили минутой молчания в Госдуме.