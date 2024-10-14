Власов Руслан Игоревич

Общая информация

Родился 2 января 1981 г. в Казани.

Образование:

— 2003 г. — Казанский государственный технический университет им. Туполева (2003 г.).

Трудовая деятельность:

— 2002 — 2011 гг. — работал в Территориальном отделении Департамента казначейства МФ РТ по г. Казани и Счетной палате Республики Татарстан.

— 2011 по 2020 гг. — сотрудник ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» г. Казань.

— 2020 по 2022 гг — исполнительный директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» г. Казань.

— С октября 2022 г. — директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ— парк».

Звания и награды:

Награжден благодарностью Счетной палаты РТ (2005, 2006, 2008 гг.), почетной грамотой Счетной палаты РТ (2014 г.), почетной грамотой Министерства цифрового развития государственного информационных технологий и связи РТ (2019 г.), благодарностью кабинета министров РТ (2021 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2022 г.).

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